Lenzing Aktie

10,56EUR 0,66EUR 6,67%
Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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28.10.2026 12:57:00

Lenzing neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 22,00 auf 12,70 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers bestätigte der Deutsche-Bank-Experte Lars Vom-Cleff.

Lenzing strebe in einer Transformationsinitiative zusätzliche Einsparungen in Höhe von 120 Mio. Euro, eine Steigerung des EBITDA um rund 150 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent an. Da Lenzing seit 2022 Nettoverluste ausweise, sehen die Experten der Deutsche Bank Research den "Neustart" positiv. "Er dürfte die Widerstandsfähigkeit und Rentabilität verbessern, Investitionen auf differenzierte, wertschöpfungsstarke Anwendungen fokussieren sowie das Portfolio und die operative Aufstellung des Konzerns neu ausrichten", schreibt Lars Vom-Cleff in der Analyse.

Am Mittwoch notierten Lenzing-Aktien an der Wiener Börse bei 10,42 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/spa

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0081 2026-10-28/12:57

Zusammenfassung: Lenzing AG neutral
Unternehmen:
Lenzing AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
10,42 € 		Abst. Kursziel*:
21,88%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
10,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,49%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 10,56 6,67% Lenzing AG

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12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:12 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
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