Lenzing Aktie
|10,56EUR
|0,66EUR
|6,67%
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 22,00 auf 12,70 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers bestätigte der Deutsche-Bank-Experte Lars Vom-Cleff.
Lenzing strebe in einer Transformationsinitiative zusätzliche Einsparungen in Höhe von 120 Mio. Euro, eine Steigerung des EBITDA um rund 150 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent an. Da Lenzing seit 2022 Nettoverluste ausweise, sehen die Experten der Deutsche Bank Research den "Neustart" positiv. "Er dürfte die Widerstandsfähigkeit und Rentabilität verbessern, Investitionen auf differenzierte, wertschöpfungsstarke Anwendungen fokussieren sowie das Portfolio und die operative Aufstellung des Konzerns neu ausrichten", schreibt Lars Vom-Cleff in der Analyse.
Am Mittwoch notierten Lenzing-Aktien an der Wiener Börse bei 10,42 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/spa
ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com
AFA0081 2026-10-28/12:57
|Zusammenfassung: Lenzing AG neutral
|
Unternehmen:
Lenzing AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,70 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
10,42 €
|
Abst. Kursziel*:
21,88%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
10,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,49%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lenzing AG
Analysen zu Lenzing AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|10,56
|6,67%
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|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG