Lenzing Aktie
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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing das Anlagevotum "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray von 29,50 auf 17,00 Euro hinabgesetzt.
Die gestiegenen Rohstoffpreise für Baumwolle und Viskose hätten sich nicht im erwarteten Umfang in den Ergebnissen des Faserherstellers widergespiegelt, bemängelte Bray. "Die bevorstehende Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. Euro lässt uns vermuten, dass der Hauptaktionär Suzano hinsichtlich seiner Beteiligung an Lenzing eher eine abwartende Haltung einnimmt, anstatt weiter auf diese zu setzen", so der Experte.
Der Pressemitteilung zufolge würde Suzano nach der Kapitalerhöhung aufgrund des Verkaufs von Bezugsrechten an die B&C Private Foundation nur noch eine Beteiligung von 12,6 Prozent halten, hieß es weiter. Die Berenberg-Analysten seien nicht bereit, eine Kaufempfehlung "im aktuellen Umfeld steigender Zinsen" beizubehalten.
Für 2026 rechnen die Berenberg-Analysten nur mehr mit einem Verlust je Aktie von 1,62 Euro (zuvor 0,57 Euro). In den Folgejahren 2027 und 2028 soll es ein Minus von 1,07 (statt 1,08) bzw. 0,69 (statt) 0,64 Euro pro Aktie geben. In den nächsten drei Geschäftsjahren werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.
Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel zu Handelsschluss an der Wiener Börse bei 19,50 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com
AFA0011 2026-10-02/08:48
|Zusammenfassung: Lenzing AG buy
|
Unternehmen:
Lenzing AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17,00 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
19,50 €
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Abst. Kursziel*:
-12,82%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
13,92 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,13%
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Analyst Name::
Sebastian Bray
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KGV*:
-
Nachrichten zu Lenzing AG
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Analysen zu Lenzing AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
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