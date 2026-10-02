Lenzing Aktie

14,40EUR -5,10EUR -26,15%
Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 08:48:00

Lenzing buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing das Anlagevotum "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray von 29,50 auf 17,00 Euro hinabgesetzt.

Die gestiegenen Rohstoffpreise für Baumwolle und Viskose hätten sich nicht im erwarteten Umfang in den Ergebnissen des Faserherstellers widergespiegelt, bemängelte Bray. "Die bevorstehende Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. Euro lässt uns vermuten, dass der Hauptaktionär Suzano hinsichtlich seiner Beteiligung an Lenzing eher eine abwartende Haltung einnimmt, anstatt weiter auf diese zu setzen", so der Experte.

Der Pressemitteilung zufolge würde Suzano nach der Kapitalerhöhung aufgrund des Verkaufs von Bezugsrechten an die B&C Private Foundation nur noch eine Beteiligung von 12,6 Prozent halten, hieß es weiter. Die Berenberg-Analysten seien nicht bereit, eine Kaufempfehlung "im aktuellen Umfeld steigender Zinsen" beizubehalten.

Für 2026 rechnen die Berenberg-Analysten nur mehr mit einem Verlust je Aktie von 1,62 Euro (zuvor 0,57 Euro). In den Folgejahren 2027 und 2028 soll es ein Minus von 1,07 (statt 1,08) bzw. 0,69 (statt) 0,64 Euro pro Aktie geben. In den nächsten drei Geschäftsjahren werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.

Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel zu Handelsschluss an der Wiener Börse bei 19,50 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0011 2026-10-02/08:48

Zusammenfassung: Lenzing AG buy
Unternehmen:
Lenzing AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
19,50 € 		Abst. Kursziel*:
-12,82%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
13,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,13%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lenzing AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 14,40 -26,15% Lenzing AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09:29 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:27 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
09:24 Nordex Buy Deutsche Bank AG
09:24 Givaudan Underperform Bernstein Research
09:23 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
09:20 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen