Lenzing Aktie
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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing neutral
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 17,00 auf 13,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Sebastian Bray für die Titel des Faserherstellers unverändert beibehalten.
Die Änderungen an den EBITDA-Prognosen sind relativ geringfügig, allerdings haben die Berenberg-Experten die Auswirkungen einer Wertminderung in Höhe von 136 Mio. Euro für die Standorte Grimsby (Großbritannien) und Heiligenkreuz in ihr Ergebnis je Aktie für 2026 einbezogen.
Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun minus 4,04 Euro für 2026, sowie minus 0,82 bzw. minus 0,57 Euro für die beiden Folgejahre. In den nächsten drei Geschäftsjahren werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.
Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 10,40 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com
AFA0012 2026-11-19/09:15
|Zusammenfassung: Lenzing AG neutral
|
Unternehmen:
Lenzing AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
10,42 €
|
Abst. Kursziel*:
29,56%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
10,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,84%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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