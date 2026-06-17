Die Analysten der Berenberg Bank haben für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing das Anlagevotum "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray von 24 auf 29,5 Euro hinaufgesetzt.

Lenzing habe sich seit den Höchstständen von 2017 anhaltenden Herausforderungen ausgesetzt gesehen, die den Aktienkurs um über 80 Prozent sinken ließen, schreibt Berenberg in der Analyse. "Wir glauben aber, dass die Schätzungen für das EBITDA von Lenzing im Jahr 2026 wesentlich zu niedrig sind, da sich die Preise für holzbasierte Fasern erholt haben, was auf festere Baumwollpreise zurückzuführen ist", heißt es in dem Bericht.

Für 2026 rechnen die Berenberg-Analysten nur mehr mit einem Verlust je Aktie von 0,57 Euro (zuvor - 2,61 Euro). In den Folgejahren 2027 und 2028 soll es ein Minus von 1,08 bzw. 0,64 Euro pro Aktie geben. In den nächsten drei Geschäftsjahren werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.

Am Mittwoch notierten die Lenzing-Titel im Mittagshandel an der Wiener Börse bei 27,20 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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