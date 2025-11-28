LION E-Mobility Aktie

LION E-Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QH97 / ISIN: CH0560888270

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 11:59:53

EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Anleihe
LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe

28.11.2025 / 11:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC

LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung der Wandelanleihe

Zug, November 28, 2025 – Ian Mukherjee hat heute gegenüber der LION E-Mobility AG die teilweise Wandlung des von ihm ausgereichten Wandeldarlehensvertrag im Gesamtumfang von EUR 3.328.695,65 erklärt. Die Gesellschaft wird als Gegenleistung 3.000.000 neue Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,13 ausgeben. Das Aktienkapital erhöht sich auf 18.375.633 Namensaktien und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft vermindern sich um den gewandelten Betrag.

Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrates



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer aktuellen Jahresproduktionskapazität von 2 GWh ist LION ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulfertigungslinien in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION bieten höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) wurde 2011 gegründet und ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

www.lionemobility.com

LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 749 40 75
E-Mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2236958

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236958  28.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LION E-Mobility AGmehr Nachrichten