LS telcom Aktie
WKN: 575440 / ISIN: DE0005754402
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04.05.2026 17:28:54
EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben
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EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Sonstiges
LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben
Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.
Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.
Kontakt:
Katrin Bleich
Investor Relations
IR@LStelcom.com
Fon: +49 7227 9535-600
Fax: +49 7227 9535-605
Ende der Insiderinformation
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LS telcom AG
|Im Gewerbegebiet 31-33
|77839 Lichtenau
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7227 / 9535 - 600
|Fax:
|+49 (0)7227 / 9535 - 605
|E-Mail:
|IR@LStelcom.com
|Internet:
|www.LStelcom.com
|ISIN:
|DE0005754402
|WKN:
|575440
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2320890
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2320890 04.05.2026 CET/CEST
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