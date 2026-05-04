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04.05.2026 17:28:54

EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Sonstiges
LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

04.05.2026 / 17:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.
Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.
Kontakt:
Katrin Bleich
Investor Relations
IR@LStelcom.com
Fon: +49 7227 9535-600
Fax: +49 7227 9535-605


Ende der Insiderinformation

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600
Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605
E-Mail: IR@LStelcom.com
Internet: www.LStelcom.com
ISIN: DE0005754402
WKN: 575440
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2320890

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320890  04.05.2026 CET/CEST

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