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WKN DE: A289V0 / ISIN: DE000A289V03

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18.05.2026 12:43:53

EQS-Adhoc: MPH Health Care AG:

EQS-Ad-hoc: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Dividenden
MPH Health Care AG:

18.05.2026 / 12:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MPH Health Care AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2025 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 5,00 je Aktie
Berlin, 18.05.2026 – Der Aufsichtsrat der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.
Aufsichtsrat und Vorstand haben heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 5,00 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.
Der Geschäftsbericht 2025 der MPH Health Care AG wird voraussichtlich am 27. Mai 2026 veröffentlicht.

Kontakt:
Patrick Brenske, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@mph-ag.de


Ende der Insiderinformation

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPH Health Care AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 / 863 21 45 60
Fax: 030 / 863 21 45 69
E-Mail: info@mph-ag.de
Internet: www.mph-ag.de
ISIN: DE000A289V03
WKN: A289V0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2329094

 
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2329094  18.05.2026 CET/CEST

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