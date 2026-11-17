REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
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17.11.2026 15:13:53
EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: Joint venture with PreZero for insect protein production with revised ownership stakes
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EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Key word(s): Joint Venture
Ad Hoc Announcement
REPLOID Group AG: Joint venture with PreZero for insect protein production with revised ownership stakes
End of Inside Information
17-Nov-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Austria
|Phone:
|+43 660 / 776 50 40
|E-mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|EQS News ID:
|2436872
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2436872 17-Nov-2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|REPLOID Group AG Inhaber-Akt
|1 400,00
|-0,71%
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