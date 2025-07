EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Niestetal, 21. Juli 2025 – Die SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatz von 684,9 Mio. Euro (H1 2024: 759,3 Mio. Euro), einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 9,1 Mio. Euro (H1: 2024: 80,6 Mio. Euro) und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von –19,0 Mio. Euro (H1: 2024: 56,2 Mio. Euro). Damit liegen das vorläufige EBITDA des zweiten Quartals 2025 in Höhe von –15,5 Mio. Euro und das vorläufige EBIT von –30,4 Mio. Euro unter dem Konsensus (Q2 2025 EBITDA: –4,0 Mio. Euro; EBIT: –19,0 Mio. Euro). Die Abweichung ist vor allem auf Wertminderungsaufwendungen auf Vorräte (46,8 Mio. Euro) in der Division Home & Business Solutions zurückzuführen. Operativ ohne Einmaleffekte liegt das EBITDA im zweiten Quartal nach vorläufigen Zahlen mit 31,3 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres (Q2 2024: 30,6 Mio. Euro). Weitere Details werden im Halbjahresbericht 2025 erläutert, der planmäßig am 7. August 2025 veröffentlicht wird. Kontakt: Viona Brandt Investor Relations viona.brandt@sma.de Tel.: +49 151 277 65 825





