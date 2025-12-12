SynBiotic Aktie

SynBiotic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5A5 / ISIN: DE000A3E5A59

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 13:45:33

EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
SYNBIOTIC SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren

12.12.2025 / 13:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

 

Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren

Düsseldorf, 12.12.2025 – Die Bushdoctor GmbH hat heute die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei dem Landesgericht Wiener Neustadt beantragt.

Die Antragstellung erfolgte vor dem Hintergrund, dass die SYNBIOTIC SE im Zuge ihrer Restrukturierungsmaßnahmen die operativen Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften überprüft hat. In der Folge wurde die finanzielle Unterstützung der Busdoctor GmbH eingestellt.

 

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

 

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

 

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

 

Kontakt:

Daniel Kruse
Geschäftsführender Direktor
ir@synbiotic.com



Ende der Insiderinformation

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SYNBIOTIC SE
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: office@synbiotic.com
Internet: https://www.synbiotic.com/
ISIN: DE000A3E5A59
WKN: A3E5A5
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2244940

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244940  12.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SynBiotic SEmehr Nachrichten

Analysen zu SynBiotic SEmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SynBiotic SE 1,62 -4,59% SynBiotic SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächelt -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag etwas tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen