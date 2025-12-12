EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SYNBIOTIC SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren



12.12.2025 / 13:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren

Düsseldorf, 12.12.2025 – Die Bushdoctor GmbH hat heute die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei dem Landesgericht Wiener Neustadt beantragt.

Die Antragstellung erfolgte vor dem Hintergrund, dass die SYNBIOTIC SE im Zuge ihrer Restrukturierungsmaßnahmen die operativen Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften überprüft hat. In der Folge wurde die finanzielle Unterstützung der Busdoctor GmbH eingestellt.

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

