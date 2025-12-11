EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN



11.12.2025 / 15:46 CET/CEST

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.



DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

Düsseldorf, 11.12.2025 – Die SYNBIOTIC SE (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2024 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.269.454,00 um bis zu EUR 187.500,00 durch Ausgabe von bis zu 187.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum Platzierungspreis in Höhe von EUR 1,60 wird die Ifm Independent Fund Management AG, Liechtenstein zugelassen

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft dienen.



Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.



Kontakt:

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com