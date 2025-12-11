SynBiotic Aktie

SynBiotic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5A5 / ISIN: DE000A3E5A59

11.12.2025 15:46:03

EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

11.12.2025 / 15:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.


DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

Düsseldorf, 11.12.2025 – Die SYNBIOTIC SE (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2024 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.269.454,00 um bis zu EUR 187.500,00 durch Ausgabe von bis zu 187.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum Platzierungspreis in Höhe von EUR 1,60 wird die Ifm Independent Fund Management AG, Liechtenstein zugelassen

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft dienen.


Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.


Kontakt:

Daniel Kruse
Geschäftsführender Direktor
ir@synbiotic.com

 

 



Ende der Insiderinformation

11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SYNBIOTIC SE
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: office@synbiotic.com
Internet: https://www.synbiotic.com/
ISIN: DE000A3E5A59
WKN: A3E5A5
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2244306

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244306  11.12.2025 CET/CEST

