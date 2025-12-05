TIN INN Aktie
WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8
05.12.2025 16:00:14
EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG implements financing strategy
EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Key word(s): Bond
Wassenberg, December 5, 2025 – The Management Board of TIN INN Holding AG (ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8) decided today not to pursue the planned issue of a secured corporate bond in the form announced. Instead, the Management Board decided to implement the financing through direct placement with financing partners, thereby achieving better interest rates. The company has initiated the corresponding implementation.
The Management Board continues to see the company's growth strategy as confirmed. The company is seeing sustained high interest in its shares and will inform the capital market of any relevant progress.
End of Inside Information
05-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|English
|TIN INN Holding AG
|Forster Weg 40
|41849 Wassenberg
|Germany
|DE000A40ZTT8
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
|2241238
2241238 05-Dec-2025 CET/CEST
