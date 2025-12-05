TIN INN Aktie

TIN INN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 16:00:14

EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG implements financing strategy

EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Key word(s): Bond
TIN INN Holding AG implements financing strategy

05-Dec-2025 / 16:00 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wassenberg, December 5, 2025 – The Management Board of TIN INN Holding AG (ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8) decided today not to pursue the planned issue of a secured corporate bond in the form announced. Instead, the Management Board decided to implement the financing through direct placement with financing partners, thereby achieving better interest rates. The company has initiated the corresponding implementation.

The Management Board continues to see the company's growth strategy as confirmed. The company is seeing sustained high interest in its shares and will inform the capital market of any relevant progress.


End of Inside Information

05-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Germany
ISIN: DE000A40ZTT8
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2241238

 
End of Announcement EQS News Service

2241238  05-Dec-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TIN INN Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu TIN INN Holding AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TIN INN Holding AG 19,20 2,67% TIN INN Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen