TIN INN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8

05.12.2025 16:00:14

EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG setzt Finanzierungsstrategie um

EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
TIN INN Holding AG setzt Finanzierungsstrategie um

05.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wassenberg, 05. Dezember 2025 – Der Vorstand der TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8) hat heute beschlossen, die geplante Emission einer besicherten Unternehmensanleihe derzeit nicht in der angekündigten Form weiter zu verfolgen. Stattdessen wurde vom Vorstand beschlossen, die Finanzierung durch direkte Platzierung bei Finanzierungspartnern umzusetzen und dadurch bessere Zinskonditionen zu erreichen. Die Gesellschaft hat hierzu die entsprechende Umsetzung veranlasst.

Der Vorstand sieht die Wachstumsstrategie der Gesellschaft unverändert bestätigt. Die Gesellschaft verzeichnet ein anhaltend hohes Interesse an der Aktie und wird den Kapitalmarkt über relevante Fortschritte informieren.


Ende der Insiderinformation

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland
ISIN: DE000A40ZTT8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2241238

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241238  05.12.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

TIN INN Holding AG 19,20 2,67% TIN INN Holding AG

