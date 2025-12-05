TIN INN Aktie
WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8
|
05.12.2025 16:00:14
EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG setzt Finanzierungsstrategie um
|
EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Wassenberg, 05. Dezember 2025 – Der Vorstand der TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8) hat heute beschlossen, die geplante Emission einer besicherten Unternehmensanleihe derzeit nicht in der angekündigten Form weiter zu verfolgen. Stattdessen wurde vom Vorstand beschlossen, die Finanzierung durch direkte Platzierung bei Finanzierungspartnern umzusetzen und dadurch bessere Zinskonditionen zu erreichen. Die Gesellschaft hat hierzu die entsprechende Umsetzung veranlasst.
Der Vorstand sieht die Wachstumsstrategie der Gesellschaft unverändert bestätigt. Die Gesellschaft verzeichnet ein anhaltend hohes Interesse an der Aktie und wird den Kapitalmarkt über relevante Fortschritte informieren.
Ende der Insiderinformation
05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TIN INN Holding AG
|Forster Weg 40
|41849 Wassenberg
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A40ZTT8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2241238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241238 05.12.2025 CET/CEST
