Fonterelli SPAC 2 Aktie

WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65

28.11.2025 17:28:23

EQS-Adhoc: Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation
Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte

28.11.2025 / 17:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG und HELLMUT RUCK GmbH schließen exklusive Vertriebsvereinbarung für Plasmageräte

Rellingen, 28. November 2025 – Die Viromed Medical AG, Spezialist für medizinische Technologien, und die HELLMUT RUCK GmbH, führender Anbieter für Podologie-, Fußpflege- und Kosmetiklösungen, geben den Abschluss einer exklusiven Partnerschaft für Europa inklusive Schweiz bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation wird RUCK innovative Plasmageräte als OEM-Produkt exklusiv vertreiben. Die Zusammenarbeit vereint die technologische Kompetenz von Viromed mit der starken Marktposition und Vertriebserfahrung von RUCK. Ziel ist es, professionelle Anwender in Podologie, Fußpflege, Kosmetik und Medizin mit einer zukunftsweisenden Lösung für hygienische und hautschonende Behandlungen auszustatten.

 

Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A3MQR65
WKN: A3MQR6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237640

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237640  28.11.2025 CET/CEST

