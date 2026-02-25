Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
25.02.2026 09:56:44
EQS-Adhoc: Wolford AG: Marco Pozzo wird CEO und Vorstandsvorsitzender
|
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der Wolford AG hat beschlossen, Marco Pozzo mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands der Wolford AG zu ernennen.
Marco Pozzo ist bereits seit dem 7. Juli 2025 Mitglied des Vorstands der Wolford AG und fungierte bisher als stellvertretender CEO. Die Dauer der bestehenden Vorstandsbestellung bleibt unverändert und endet am 7. Juli 2028.
Die Ernennung zum CEO und Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat erfolgt aufgrund der Leistungen von Marco Pozzo seit Beginn seiner Tätigkeit für Wolford AG. Als Vorstandsmitglied hat Marco Pozzo wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens initiiert und begleitet sowie die Umsetzung strategischer Prioritäten unterstützt.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
25.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Telefon:
|+43/5574/6900
|E-Mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2280976
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280976 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolford AG
|
17:59
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:56
|EQS-Adhoc: Wolford AG: Marco Pozzo wird CEO und Vorstandsvorsitzender (EQS Group)
|
09:56
|EQS-Adhoc: Wolford AG: Marco Pozzo to become CEO and Chairman of the Management Board (EQS Group)
|
24.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.02.26