Burgenland Aktie
WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552
|
18.12.2025 08:00:04
EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Burgenland Holding AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: http://www.buho.at/finanzberichte
18.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Österreich
|Internet:
|www.buho.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2247574 18.12.2025 CET/CEST
