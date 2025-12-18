Burgenland Aktie

EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Burgenland Holding AG / Release of Financial Reports
Burgenland Holding AG: Release of a Financial report

18.12.2025 / 08:00 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Burgenland Holding AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: http://www.buho.at/finanzberichte

18.12.2025 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Burgenland Holding AG
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Austria
Internet: www.buho.at

 
End of News EQS News Service

2247574  18.12.2025 CET/CEST

