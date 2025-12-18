Burgenland Aktie
WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552
|
18.12.2025 08:00:03
EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Burgenland Holding AG
/ Release of Financial Reports
Burgenland Holding AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: http://www.buho.at/finanzberichte
18.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Austria
|Internet:
|www.buho.at
|End of News
|EQS News Service
|
2247540 18.12.2025 CET/CEST
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
