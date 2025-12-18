EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Burgenland Holding AG / Release of Financial Reports

Burgenland Holding AG: Release of a Financial report



18.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG



Language: German

Address:

Burgenland Holding AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: http://www.buho.at/finanzberichte

18.12.2025 CET/CEST

View original content: EQS News