Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
|
27.10.2025 16:28:53
EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219304 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!