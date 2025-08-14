EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

Hiermit gibt die Haier Smart Home Co.,Ltd. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.08.2025Ort: https://smart-home.haier.com/en/

