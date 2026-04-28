Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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28.04.2026 14:14:53
EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE
/ Aktienrückkaufprogramm
BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 7. ZWISCHENMELDUNG
BERLIN, 28. April 2026 // Vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden insgesamt 1.625.432 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.521.608 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.
Zalando SE
Der Vorstand
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2316824 28.04.2026 CET/CEST
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