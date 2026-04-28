EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.04.2026 / 14:14 CET/CEST

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BERLIN, 28. April 2026 // Vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden insgesamt 1.625.432



Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 22/04/2026 224.932 22,7097 XETA 22/04/2026 167.951 22,7122 CEUX 22/04/2026 28.404 22,7557 TQEX 22/04/2026 6.408 22,7353 AQEU 23/04/2026 330.514 22,2162 XETA 23/04/2026 204.300 22,2404 CEUX 23/04/2026 28.793 22,3428 TQEX 23/04/2026 36.864 21,9716 AQEU 24/04/2026 328.966 21,9441 XETA 24/04/2026 204.108 21,9542 CEUX 24/04/2026 29.380 22,0119 TQEX 24/04/2026 34.812 21,9570 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.521.608 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.



Zalando SE

Der Vorstand BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 7. ZWISCHENMELDUNGBERLIN, 28. April 2026 // Vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden insgesamt 1.625.432 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.521.608 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.Zalando SEDer Vorstand

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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