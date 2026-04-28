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28.04.2026 14:14:53

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.04.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 7. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 28. April 2026 // Vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden insgesamt 1.625.432 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC)
22/04/2026   224.932 22,7097 XETA
22/04/2026   167.951 22,7122 CEUX
22/04/2026   28.404 22,7557 TQEX
22/04/2026   6.408 22,7353 AQEU
23/04/2026   330.514 22,2162 XETA
23/04/2026   204.300 22,2404 CEUX
23/04/2026   28.793 22,3428 TQEX
23/04/2026   36.864 21,9716 AQEU
24/04/2026   328.966 21,9441 XETA
24/04/2026   204.108 21,9542 CEUX
24/04/2026   29.380 22,0119 TQEX
24/04/2026   34.812 21,9570 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.521.608 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316824  28.04.2026 CET/CEST

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