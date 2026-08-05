Zalando Aktie

24,81EUR -0,60EUR -2,36%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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05.08.2026 12:40:36

Zalando Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24,85 € 		Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
24,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,98%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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