Zalando Aktie
|28,98EUR
|0,11EUR
|0,38%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe einen Wettbewerbsvorteil durch Milliarden von Kundeninteraktionsdaten, ein europaweites Logistiknetzwerk, hohe Technologieexpertise und enge Markenbeziehungen, schrieb Thomas Maul in einer Studie am Dienstag. Künstliche Intelligenz bremse Retouren und fülle den Warenkorb./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:43 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
29,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
28,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|18:39
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|18:39
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|18:39
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|29,12
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:39
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Tesla Neutral
|UBS AG
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.