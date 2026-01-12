Zalando Aktie

Zalando Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Underperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
25,38 € 		Abst. Kursziel*:
-9,38%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
25,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,47%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:48 Zalando Underperform Bernstein Research
07:27 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
