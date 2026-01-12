Zalando Aktie
|25,69EUR
|0,74EUR
|2,97%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Underperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
25,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,38%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
25,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,47%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|25,72
|3,09%
