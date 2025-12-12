Zalando Aktie

23,11EUR -0,11EUR -0,47%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

12.12.2025 10:13:08

Zalando Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

