14.11.2025 18:16:05

EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Leon
Nachname(n): Sander

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor & Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
029 Group SE

b) LEI
894500HTWHCWL0NSS150 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2LQ2D0

b) Art des Geschäfts
Verkauf
Geschäft eines Vermögensverwalters

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,20 EUR 4.586,40 EUR
31,20 EUR 1.560,00 EUR
30,40 EUR 6.140,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
30,79 EUR 12.287,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10179 Berlin
Deutschland
Internet: www.029-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101824  14.11.2025 CET/CEST





