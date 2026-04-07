123fahrschule Aktie

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WKN DE: A2P4HL / ISIN: DE000A2P4HL9

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07.04.2026 09:42:11

EQS-DD: 123fahrschule SE: KlickVentures GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.04.2026 / 09:41 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: KlickVentures GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Herr
First name: Boris
Last name(s): Polenske
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
123fahrschule SE

b) LEI
894500K921GZTYDA4U88 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2P4HL9

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.55 EUR 204,000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.55 EUR 204,000 EUR

e) Date of the transaction
01/04/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


07.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Germany
Internet: www.123fahrschule.de



 
End of News EQS News Service




104218  07.04.2026 CET/CEST





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