WKN DE: 520958 / ISIN: DE0005209589

03.12.2025 19:54:04

EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 19:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ingo
Nachname(n): Hoffmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
artec technologies AG

b) LEI
39120071R60VADPVFW16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005209589

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,45 EUR 3.579,45 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,45 EUR 3.579,45 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Internet: www.artec.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102216  03.12.2025 CET/CEST





