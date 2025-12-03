EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ingo Nachname(n): Hoffmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

artec technologies AG

b) LEI

39120071R60VADPVFW16

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005209589

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,45 EUR 3.579,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,45 EUR 3.579,45 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

