audius Aktie

WKN DE: A40ET1 / ISIN: DE000A40ET13

09.12.2025 17:42:02

EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.12.2025 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ottmar
Nachname(n): Gast

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
audius SE

b) LEI
529900IIE5I72B53SP39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,10 EUR 4.670,60 EUR
12,10 EUR 5.009,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,1000 EUR 9.680,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
Internet: https://www.audius.de/de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102304  09.12.2025 CET/CEST





