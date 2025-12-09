audius Aktie
WKN DE: A40ET1 / ISIN: DE000A40ET13
|
09.12.2025 17:42:02
EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|audius SE
|Mercedesstr. 31
|71384 Weinstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.audius.de/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102304 09.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu audius SEmehr Nachrichten
|
09.12.25
|EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, buy (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-News: audius unverändert auf starkem Wachstumskurs – Gesamtleistung der ersten 9 Monate wächst um 20,1% (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-News: audius continues strong growth – total output up +20.1% (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-DD: audius SE: audius AG, sell (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-DD: audius SE: audius AG, Verkauf (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-News: Restructuring among major shareholders leads to increase in free float to 36.5% / CEO Rainer Francisi simultaneously increases his stake in the company (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-News: Umstrukturierung beim Großaktionär führt zur Vergrößerung des Streubesitzes auf 36,5% / Vorstandsvorsitzender Rainer Francisi erhöht gleichzeitig seinen Anteil am Unternehmen (EQS Group)
Analysen zu audius SEmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|audius SE
|12,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.