Delignit Aktie

WKN DE: A0MZ4B / ISIN: DE000A0MZ4B0

24.11.2025 07:40:05

EQS-DD: Delignit AG: Herr Markus Büscher, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

24.11.2025 / 07:39 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Herr
First name: Markus
Last name(s): Büscher

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Delignit AG

b) LEI
529900AOAGTCLBY59M03 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0MZ4B0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.00 EUR 106,360.00 EUR
2.00 EUR 32,562.00 EUR
2.00 EUR 2,146.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.0000 EUR 141,068.0000 EUR

e) Date of the transaction
20/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Germany
Internet: http://www.delignit.de



 
End of News EQS News Service




101992  24.11.2025 CET/CEST





