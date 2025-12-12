DLB-Anlageservice Aktie
WKN: 554030 / ISIN: DE0005540306
|
12.12.2025 08:29:01
EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DLB-Anlageservice AG
|Weidenweg 10
|86984 Prem
|Deutschland
|Internet:
|www.dlb-ag.de
