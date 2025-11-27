Instone Real Estate Group Aktie

WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

27.11.2025 10:51:00

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.11.2025 / 10:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Dreyfus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Instone Real Estate Group SE

b) LEI
391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,39 EUR 5.099,10 EUR
7,39 EUR 5.099,10 EUR
7,39 EUR 5.099,10 EUR
7,39 EUR 4.700,04 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,3900 EUR 19.997,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate (Best Execution)
MIC: XGAT


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.instone.de



 
