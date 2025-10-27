Mensch und Maschine Software Aktie

WKN: 658080 / ISIN: DE0006580806

27.10.2025 14:53:11

EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Markus Pech, Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2025 / 14:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Markus
Nachname(n): Pech

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mensch und Maschine Software SE

b) LEI
391200KPS0L1YQ88JY41 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006580806

b) Art des Geschäfts
Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den Aktienkurs am Ausgabetag
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
33,80 EUR 7.971 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
33,80 EUR 7.971 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland
Internet: www.mum.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101444  27.10.2025 CET/CEST





