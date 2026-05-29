NanoRepro Aktie

NanoRepro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 657710 / ISIN: DE0006577109

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29.05.2026 11:17:37

EQS-DD: NanoRepro AG: Lisa Jüngst, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 11:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lisa
Nachname(n): Jüngst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NanoRepro AG

b) LEI
3912008FCA63AGIMEV74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006577109

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,8357 EUR 12.849,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,8357 EUR 12.849,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Internet: www.nanorepro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105230  29.05.2026 CET/CEST





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