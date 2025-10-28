NÜRNBERGER Beteiligungs Aktie

28.10.2025 12:25:03

EQS-DD: Nürnberger Beteiligungs-AG: Wolfram Politt, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.10.2025 / 12:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Wolfram
Nachname(n): Politt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nürnberger Beteiligungs-AG

b) LEI
391200VJQF2QCKH6TB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008435967

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
120,00 EUR 23.880,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
120,00 EUR 23.880,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nürnberger Beteiligungs-AG
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.nuernberger.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101468  28.10.2025 CET/CEST





