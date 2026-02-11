REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|
11.02.2026 18:36:26
EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Austria
|Internet:
|reploid.eu
|End of News
|EQS News Service
|
103208 11.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|REPLOID Group AG Inhaber-Akt
|1 750,00
|2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.