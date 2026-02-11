REPLOID Group Aktie

REPLOID Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

11.02.2026 18:36:26

EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.02.2026 / 18:35 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Addendum Invest FlexKapG

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Philip
Last name(s): Pauer
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,521.50 EUR 50.00 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,521.5000 EUR 50.0000 Units

e) Date of the transaction
10/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


11.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Austria
Internet: reploid.eu



 
End of News EQS News Service




103208  11.02.2026 CET/CEST





