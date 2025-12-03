XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 09:55:04

EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 09:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Robert
Nachname(n): Stöcklinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SBF AG

b) LEI
391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,70 EUR 20.816,30 EUR
4,62 EUR 6.689,76 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,6803 EUR 27.506,06 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Internet: www.sbf-ag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102184  03.12.2025 CET/CEST





