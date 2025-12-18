Simona Aktie

Simona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0

18.12.2025 13:51:02

EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 13:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Schoenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI
529900BTXZALKUBU3387 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5CP0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,00 EUR 41.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,0000 EUR 41.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XFRA


Sprache: Deutsch
Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Deutschland
Internet: www.simona.de



 
