tk accelis Aktie
WKN DE: TKCC1S / ISIN: DE000TKCC1S8
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30.10.2026 13:35:43
EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
107706 30.10.2026 CET/CEST
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|Deutsche Bank AG
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|tk accelis
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