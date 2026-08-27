UZIN UTZ Aktie

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WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509

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27.08.2026 11:32:41

EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.08.2026 / 11:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Herr Dr.
First name: Werner
Last name(s): Utz

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Uzin Utz SE

b) LEI
529900LG4MEW8I54JM22 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007551509

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
65.00 EUR 65,000.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
65.00 EUR 65,000.00 EUR

e) Date of the transaction
26/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


27.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Germany
Internet: https://de.uzin-utz.com/
LEI Code: 529900LG4MEW8I54JM22



 
End of News EQS News Service




106802  27.08.2026 CET/CEST





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