EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2025 / 18:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Stefan Nachname(n): Tweraser

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,60 EUR 20.336,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,60 EUR 20.336,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: München MIC: XMUN

