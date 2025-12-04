EQS-News: Aufnahme in SDAX markiert nächsten Meilenstein in tonies’ weltweiter Wachstumsgeschichte

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufnahme in SDAX markiert nächsten Meilenstein in tonies’ weltweiter Wachstumsgeschichte



04.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aufnahme in SDAX markiert nächsten Meilenstein in tonies’ weltweiter Wachstumsgeschichte

LUXEMBURG, 4. Dezember 2025 // tonies SE („tonies“), die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, wird ab dem 22. Dezember im SDAX geführt und damit als eines der größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Börse anerkannt. Die Aufnahme in den SDAX hebt die starke und profitable Wachstumsdynamik in tonies‘ Entwicklung vom Gründer einer neuen Kategorie zum globalen Marktführer hervor – und markiert den Beginn einer neuen Phase in der Unternehmensgeschichte. Die Aufnahme in den Index geht zurück auf die starke Geschäftsentwicklung von tonies, die zu einem deutlichen Anstieg von Marktkapitalisierung und Liquidität geführt hat.

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: „Mit der Aufnahme von tonies in den SDAX beginnt ein neues Kapitel in unserer Wachstumsgeschichte. Wir haben bewiesen, dass wir unser Geschäftsmodell nachhaltig und profitabel skalieren können, und sind nun bereit, tonies auf die nächste Stufe zu führen. Mit wegweisenden Produkten wie der Toniebox 2, einer weltweit steigenden Nachfrage nach hochwertiger, bildschirmfreier Unterhaltung und einem klaren Plan zur Expansion und Innovation schlagen wir ein Kapitel auf, in dem tonies mehr Familien als jemals zuvor erreichen wird. Wir prägen zunehmend den gesamten Spielzeugmarkt weltweit – unser Einzug in den SDAX unterstreicht das deutliche Vertrauen der Kapitalmärkte in unsere Strategie und unser zukünftiges Wachstumspotenzial.“

Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: „Als klarer globaler Marktführer hat tonies ein außergewöhnliches Potenzial für Wachstum und langfristige Wertschöpfung. Wir freuen uns, dass sich die starke Entwicklung unseres Unternehmens in unserer Performance auf dem Kapitalmarkt widerspiegelt und dass wir im Ergebnis nun im SDAX geführt werden. Die stärkere Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten wird unser Profil global weiter schärfen und uns neue Möglichkeiten eröffnen, um langfristigen Wert für Aktionäre, Partner und Familien gleichermaßen zu schaffen.“

Als Begründer des Markts für interaktive Audio-Unterhaltung für Kinder hat sich tonies zu einem der am schnellsten wachsenden Small Caps Deutschlands entwickelt. Das Unternehmen verbindet kontinuierliche Innovation mit starker internationaler Expansion. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen verlässlich profitables Umsatzwachstum von mehr als 30% pro Jahr erzielt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 stieg der Umsatz in konstanter Währung um +33%. Nordamerika ist mittlerweile der größte Markt von tonies, während die hochprofitable DACH-Region als Vorbild für die weitere Expansion dient und das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells demonstriert.

Als Teil des SDAX gehört tonies künftig zur exklusiven Gruppe der 70 bedeutendsten, in Deutschland börsennotierten Unternehmen nach Dax und MDAX, die für ihre Relevanz am Markt anerkannt sind.

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit mehr als 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und über 134 Millionen Tonies verkauft.

Im Durchschnitt nutzen Kinder die Toniebox rund 280 Minuten pro Woche. Als perfekter Begleiter im Alltag von Familien weltweit verbreitet die Toniebox so die Faszination und Magie von interaktiver Audiounterhaltung und -bildung.

Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem ist um die Toniebox 2 und Tonieplay aufgebaut. tonies‘ Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und 12 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitalen Titel über mytonies (Audiothek und App) – von tonies Originalen® bis hin zu Inhalten von ungefähr 460 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music.

tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert.

tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 481 Millionen Euro (+33 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) notiert.

Kontakt für Medien

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com

press@tonies.com

Investor Relations-Kontakt

Peter Dietz

Manager Investor Relations

Telefon: +49 173 901 8573

E-Mail: ir@tonies.com