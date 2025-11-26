EQS-News: Baader Bank launches first-ever Baader Trading Charity Week in support of the ANTENNE BAYERN hilft Foundation

EQS-News: Baader Bank AG / Key word(s): Miscellaneous

Baader Bank launches first-ever Baader Trading Charity Week in support of the ANTENNE BAYERN hilft Foundation



Baader Bank is launching a special initiative for a good cause this year: From 8 to 13 December 2025, the first-ever “Baader Trading Charity Week” will take place. The campaign is supported by gettex, the electronic trading platform of the Munich Stock Exchange.



During this trading week, Baader Bank will donate a fixed amount for every securities trade of €500 or more executed on gettex or in OTC trading (“Baader Trading”). The campaign runs on gettex from Monday to Friday and in OTC trading via Baader Trading from Monday to Saturday. It covers orders in equities, bonds, funds and ETFs only; certificates and savings plan executions are excluded.



A donation of €0.25 will be made for each qualified trade, with no upper limit on the total amount raised. All proceeds will go to the ANTENNE BAYERN hilft Foundation, which supports people in Bavaria who have found themselves in need through illness or disability. The donation handover is planned as part of the foundation’s charity day on 19 December 2025. With this initiative, Baader Bank aims to foster social commitment.



“With the Baader Trading Charity Week, we at Baader Bank—together with our partners—want to make a statement for social responsibility. We are particularly pleased about our close cooperation with gettex, which enables every order placed during this period not only to contribute to building wealth, but also to do good. Investors can get involved easily and join us in supporting people in Bavaria who have fallen into hardship through no fault of their own. Our shared motto for the week: Start trading. Start helping!”, explains Oliver Riedel, Deputy CEO of Baader Bank AG.



Both institutional and private investors can take part in the initiative by placing an order via a securities service provider during the specified period—on gettex or in OTC trading (Baader Trading).



