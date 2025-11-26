Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
|
26.11.2025 16:05:15
EQS-News: Baader Bank launches first-ever Baader Trading Charity Week in support of the ANTENNE BAYERN hilft Foundation
|
EQS-News: Baader Bank AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Baader Bank is launching a special initiative for a good cause this year: From 8 to 13 December 2025, the first-ever “Baader Trading Charity Week” will take place. The campaign is supported by gettex, the electronic trading platform of the Munich Stock Exchange.
For further information and media enquiries:
Baader Bank AG
85716 Unterschleissheim, Germany
Upcoming Dates:
About Baader Bank AG
26.11.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Germany
|Phone:
|+49 89 5150 1017
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2236372
|End of News
|EQS News Service
|
2236372 26.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baader Bank AGmehr Nachrichten
Analysen zu Baader Bank AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Baader Bank AG
|6,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.