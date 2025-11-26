Baader Bank Aktie

Baader Bank

WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108

26.11.2025 16:05:15

EQS-News: Baader Bank launches first-ever Baader Trading Charity Week in support of the ANTENNE BAYERN hilft Foundation

EQS-News: Baader Bank AG / Key word(s): Miscellaneous
Baader Bank launches first-ever Baader Trading Charity Week in support of the ANTENNE BAYERN hilft Foundation

26.11.2025 / 16:05 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Baader Bank is launching a special initiative for a good cause this year: From 8 to 13 December 2025, the first-ever “Baader Trading Charity Week” will take place. The campaign is supported by gettex, the electronic trading platform of the Munich Stock Exchange.

During this trading week, Baader Bank will donate a fixed amount for every securities trade of €500 or more executed on gettex or in OTC trading (“Baader Trading”). The campaign runs on gettex from Monday to Friday and in OTC trading via Baader Trading from Monday to Saturday. It covers orders in equities, bonds, funds and ETFs only; certificates and savings plan executions are excluded.

A donation of €0.25 will be made for each qualified trade, with no upper limit on the total amount raised. All proceeds will go to the ANTENNE BAYERN hilft Foundation, which supports people in Bavaria who have found themselves in need through illness or disability. The donation handover is planned as part of the foundation’s charity day on 19 December 2025. With this initiative, Baader Bank aims to foster social commitment.

“With the Baader Trading Charity Week, we at Baader Bank—together with our partners—want to make a statement for social responsibility. We are particularly pleased about our close cooperation with gettex, which enables every order placed during this period not only to contribute to building wealth, but also to do good. Investors can get involved easily and join us in supporting people in Bavaria who have fallen into hardship through no fault of their own. Our shared motto for the week: Start trading. Start helping!”, explains Oliver Riedel, Deputy CEO of Baader Bank AG.

Both institutional and private investors can take part in the initiative by placing an order via a securities service provider during the specified period—on gettex or in OTC trading (Baader Trading).

Comprehensive information about the trading offering and the Baader Trading Charity Week is available at www.baadertrading.de.

For further information and media enquiries:
Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication
T +49 89 5150 1044
Marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4

85716 Unterschleissheim, Germany
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de

Upcoming Dates:
26 February 2026 Corporate News on the Preliminary 2025 Annual Results
26 March 2026  Corporate News on the Final 2025 Annual Results

About Baader Bank AG
Baader Bank is one of the leading partners for securities and banking services in Europe. Its high-performance platform brings together trading and banking in a unique setup under one roof, providing optimal access to the capital markets—secure, automated and scalable. As a family-run full-service bank headquartered in Unterschleissheim near Munich with around 650 employees, Baader Bank operates in Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services and Research Services.
The Baader Trading brand consolidates the bank’s trading activities and services.

 


26.11.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Germany
Phone: +49 89 5150 1017
Fax: +49 89 5150 1111
E-mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2236372

 
End of News EQS News Service

2236372  26.11.2025 CET/CEST

