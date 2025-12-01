Hesse Newman Capital Aktie

Hesse Newman Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HNC205 / ISIN: DE000HNC2059

01.12.2025 06:05:03

EQS-News: CAMERIT AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt

EQS-News: CAMERIT AG / Schlagwort(e): Personalie
CAMERIT AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt

01.12.2025 / 06:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CAMERIT AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt

Hamburg, 1.12.2025 Die Camerit AG gibt heute eine Änderung in der Zusammensetzung seines Vorstands bekannt.

Herr Stefan Trumpp, derzeit alleiniger Vorstand der CAMERIT AG, wird das Unternehmen zum Jahresende in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen, um sich wieder intensiver seinen unternehmerischen Aktivitäten zu widmen.

Der Aufsichtsrat spricht Herrn Stefan Trumpp Dank für seine langjährige und wertvolle Arbeit für das Unternehmen aus. Herr Dr. Marcus Simon, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: "Herr Trumpp hat die Transformation der CAMERIT AG von einer operativ tätigen Gesellschaft hin zu einer weitestgehend eigenes Vermögen verwaltenden börsennotierten Aktiengesellschaft sehr engagiert gestaltet.“  

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Herrn David Cornelius mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum neuen Vorstand bestellt. Herr Cornelius war zuvor Vorstand der Winninger AG und bringt umfangreiche Erfahrungen mit. Herr Dr. Simon hieß das neue Mitglied willkommen: "Ich schätze die Arbeit von Herrn Cornelius seit Jahren sehr und freue mich, dass wir ihn für den Vorstand der CAMERIT AG gewinnen können.“

 


01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CAMERIT AG
Wendenstraße 1A
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040/339 62 0
Fax: 040/339 62 481
E-Mail: info@camerit.de
Internet: www.camerit.de
ISIN: DE000HNC2059
WKN: HNC205
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
EQS News ID: 2236976

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236976  01.12.2025 CET/CEST

