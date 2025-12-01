Hesse Newman Capital Aktie
WKN DE: HNC205 / ISIN: DE000HNC2059
|
01.12.2025 06:05:03
EQS-News: CAMERIT AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt
|
EQS-News: CAMERIT AG
/ Schlagwort(e): Personalie
CAMERIT AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt
Hamburg, 1.12.2025 Die Camerit AG gibt heute eine Änderung in der Zusammensetzung seines Vorstands bekannt.
Herr Stefan Trumpp, derzeit alleiniger Vorstand der CAMERIT AG, wird das Unternehmen zum Jahresende in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen, um sich wieder intensiver seinen unternehmerischen Aktivitäten zu widmen.
Der Aufsichtsrat spricht Herrn Stefan Trumpp Dank für seine langjährige und wertvolle Arbeit für das Unternehmen aus. Herr Dr. Marcus Simon, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: "Herr Trumpp hat die Transformation der CAMERIT AG von einer operativ tätigen Gesellschaft hin zu einer weitestgehend eigenes Vermögen verwaltenden börsennotierten Aktiengesellschaft sehr engagiert gestaltet.“
Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Herrn David Cornelius mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum neuen Vorstand bestellt. Herr Cornelius war zuvor Vorstand der Winninger AG und bringt umfangreiche Erfahrungen mit. Herr Dr. Simon hieß das neue Mitglied willkommen: "Ich schätze die Arbeit von Herrn Cornelius seit Jahren sehr und freue mich, dass wir ihn für den Vorstand der CAMERIT AG gewinnen können.“
01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CAMERIT AG
|Wendenstraße 1A
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|040/339 62 0
|Fax:
|040/339 62 481
|E-Mail:
|info@camerit.de
|Internet:
|www.camerit.de
|ISIN:
|DE000HNC2059
|WKN:
|HNC205
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
|EQS News ID:
|2236976
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236976 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hesse Newman Capital AGmehr Nachrichten
Analysen zu Hesse Newman Capital AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hesse Newman Capital AG
|20,40
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.