EQS-News: DATAGROUP SE beruft Laura Schröder in den Aufsichtsrat

08.12.2025 / 11:15 CET/CEST

DATAGROUP SE beruft Laura Schröder in den Aufsichtsrat

Pliezhausen, 8. Dezember 2025 – Die DATAGROUP SE („DATAGROUP“), ein führender deutscher Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gibt heute bekannt, dass Laura Schröder, Managing Director bei KKR, mit sofortiger Wirkung durch gerichtliche Bestellung in den Aufsichtsrat des Unternehmens berufen wurde. Sie folgt auf Manfred Boschatzke, der sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 29. November 2025 niedergelegt hat.

Laura Schröder ist seit 2021 Teil des europäischen Private-Equity-Teams von KKR, einem weltweit führenden Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Als Managing Director hat sie zahlreiche Investitionen in Deutschland, insbesondere im IT-Dienstleistungssektor, verantwortet. Ihre Karriere begann sie 2011 bei der 3i Group, bevor sie zu Advent International wechselte. Sie hat einen Masterabschluss (MA) in Banking and Finance von der Universität St. Gallen.

Im November 2025 schloss KKR durch seine Beteiligung gemeinsam mit dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden Max H.-H. Schaber eine strategische Partnerschaft mit DATAGROUP. Damit unterstützt KKR das Wachstum des Unternehmens und stärkt dessen Position als einer der führenden Anbieter sicherer und souveräner IT-Services.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

