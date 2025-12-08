Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

DATAGROUP Aktie

DATAGROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7

08.12.2025 11:15:04

EQS-News: DATAGROUP SE beruft Laura Schröder in den Aufsichtsrat

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie
08.12.2025 / 11:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pliezhausen, 8. Dezember 2025 – Die DATAGROUP SE („DATAGROUP“), ein führender deutscher Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gibt heute bekannt, dass Laura Schröder, Managing Director bei KKR, mit sofortiger Wirkung durch gerichtliche Bestellung in den Aufsichtsrat des Unternehmens berufen wurde. Sie folgt auf Manfred Boschatzke, der sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 29. November 2025 niedergelegt hat.

Laura Schröder ist seit 2021 Teil des europäischen Private-Equity-Teams von KKR, einem weltweit führenden Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Als Managing Director hat sie zahlreiche Investitionen in Deutschland, insbesondere im IT-Dienstleistungssektor, verantwortet. Ihre Karriere begann sie 2011 bei der 3i Group, bevor sie zu Advent International wechselte. Sie hat einen Masterabschluss (MA) in Banking and Finance von der Universität St. Gallen.

Im November 2025 schloss KKR durch seine Beteiligung gemeinsam mit dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden Max H.-H. Schaber eine strategische Partnerschaft mit DATAGROUP. Damit unterstützt KKR das Wachstum des Unternehmens und stärkt dessen Position als einer der führenden Anbieter sicherer und souveräner IT-Services.

 

Über DATAGROUP
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.
www.datagroup.de

 

Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de


08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID: 2241746

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241746  08.12.2025 CET/CEST

