DATAGROUP Aktie

WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7

01.12.2025 15:18:01

EQS-DD: DATAGROUP SE: Philipp Baresel, Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.12.2025 / 15:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Philipp
Nachname(n): Baresel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Baresel
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DATAGROUP SE

b) LEI
391200NEYPQM7LC12H89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JC8S7

b) Art des Geschäfts
Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der veröffentlichten Angebotsunterlage bestimmten auflösenden Bedingungen geknüpft. Das Geschäft steht nicht mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm im Zusammenhang.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
54,00 EUR 21.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
54,0000 EUR 21.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Internet: www.datagroup.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102120  01.12.2025 CET/CEST





