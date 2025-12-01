DATAGROUP Aktie
WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7
|
01.12.2025 15:18:01
EQS-DD: DATAGROUP SE: Philipp Baresel, Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.datagroup.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102120 01.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DATAGROUP SEmehr Nachrichten
Analysen zu DATAGROUP SEmehr Analysen
|02.06.25
|DATAGROUP Buy
|Baader Bank
|22.04.25
|DATAGROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.25
|DATAGROUP Buy
|Baader Bank
|22.04.25
|DATAGROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.25
|DATAGROUP Buy
|Baader Bank
|22.04.25
|DATAGROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DATAGROUP SE
|67,10
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.