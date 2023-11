EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG investiert in ProMik und treibt die Effizienz der Elektronikfertigung voran

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Deutsche Beteiligungs AG investiert in ProMik und treibt die Effizienz der Elektronikfertigung voran



31.10.2023 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Beteiligungs AG investiert in ProMik und treibt die Effizienz der Elektronikfertigung voran

ProMik ist ein weltweit führender Anbieter für Programmier- und Testlösungen im Bereich der Elektronikfertigung

Bedarf nach elektronischen Komponenten wird getrieben durch hohe Nachfrage im Konsum-, Industrie- und Mobilitätssektor

Erneute und erfolgreiche Nachfolgeregelung eines Familienunternehmens

Frankfurt am Main, 31. Oktober 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investiert in die ProMik Programmiersysteme für die Mikroelektronik GmbH (ProMik), einem weltweit führenden Systemanbieter von Programmier- und Testsystemen für die Elektronik-Serienfertigung. Ein von der DBAG beratener Fonds wird die Mehrheit der Anteile von der Gründerfamilie übernehmen, die mittels einer Rückbeteiligung als Minderheitsgesellschafter verbleiben. Alexander Rosenberger und Jens Rosenberger gehören zur Gründerfamilie und verbleiben als CTO respektive CMO im Unternehmen.

Ein Champion aus Nürnberg – ProMik bedient einen globalen Markt

ProMik wurde 1995 in Nürnberg gegründet und hat sich seitdem auf Basis von mehr als 5.000 erfolgreichen Projekten zu einem Familienunternehmen mit globaler Relevanz entwickelt. Mehr als 60 Mitarbeiter entwickeln anspruchsvolle Software-getriebene Lösungen für einen Markt mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten. Der Anwendungsbereich ist sehr breitgefächert und deckt den Mobilitätssektor ab, wie beispielsweise im Bereich des autonomen Fahrens sowie dem Energiemanagement von batterieelektrischen Fahrzeugen.

Darüber hinaus ist ProMik in den Bereichen Konsumgüter, E-Bikes und weißer Ware aktiv. Industrieanwendungen und Lösungen für die Produktionsanlagen von Elektronikbaugruppen-Herstellern, die zur Optimierung von Test- und Programmierprozessen dienen, runden das Profil des Unternehmens ab.



„ProMik bewegt sich in einem prosperierenden Markt, und wir sind froh darüber, durch unser Netzwerk Zugang zu so spannenden Beteiligungsmöglichkeiten zu haben. Das Unternehmen bietet ein exzellentes Produktportfolio an und die Potenziale sind dementsprechend attraktiv, insofern blicken wir zuversichtlich auf die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung“, sagt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. „Der Markt bietet zudem interessante Möglichkeiten für strategische Zukäufe, hierbei kommt unsere umfangreiche M&A-Erfahrung zum Tragen.“



Winfried Rosenberger, Gründer von ProMik sagt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DBAG und die Möglichkeit, gemeinsam an der Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios zu arbeiten. Wir haben das Unternehmen in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten aufgebaut, und an der Seite der DBAG blicken wir optimistisch in die Zukunft, denn wir haben den idealen Investor für die Nachfolgeregelung unseres Unternehmens gefunden.“

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,5 Milliarden Euro.





Deutsche Beteiligungs AG

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations · Roland Rapelius

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-365 · +49 151 266 63 172 (mobil)

E-Mail: roland.rapelius@dbag.de



Deutsche Beteiligungs AG

Senior Manager Unternehmenskommunikation · Youssef Zauaghi

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)

E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de