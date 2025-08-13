Deutsche Beteiligungs Aktie

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

13.08.2025 10:00:22

Deutsche Beteiligungs Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,70 € 		Abst. Kursziel*:
49,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,10%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

