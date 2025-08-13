Deutsche Beteiligungs Aktie
|24,65EUR
|0,20EUR
|0,82%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,70 €
|
Abst. Kursziel*:
49,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,10%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AGmehr Nachrichten
|
07.08.25
|Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch in Grün: Wirtschaftslage drückt auf Bilanz der DBAG (dpa-AFX)
|
07.08.25
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr durchwachsen – Prognose angepasst (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Forecast adjusted following mixed H1 performance (EQS Group)
|
06.08.25
|Ausblick: Deutsche Beteiligungs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25