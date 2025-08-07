Deutsche Beteiligungs Aktie
|24,10EUR
|-0,45EUR
|-1,83%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 legten nahe, dass die jüngst revidierte Jahresprognose gut erreichbar sein sollte, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
41,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,15 €
|
Abst. Kursziel*:
73,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,86%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
