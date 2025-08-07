Deutsche Beteiligungs Aktie

24,10EUR -0,45EUR -1,83%
Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

07.08.2025 09:38:39

Deutsche Beteiligungs Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,15 € 		Abst. Kursziel*:
49,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,24%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:38 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
18.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
27.06.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
09.05.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
