NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
